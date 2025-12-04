Tare su Jashari: “Siamo molto fiduciosi. Parla spesso con Modric”

Nell'immediato pre partita di Lazio-Milan, partita valevole per l'ottavo di finale di Coppa Italia, il ds dei rossoneri Igli tare ha parlato ai microfoni di SportMediaset dove, alla domanda sulla prima da titolare di Ardon Jashari e sul suo futuro, ha risposto così:

Finalmente Jashari... è il futuro del centrocampo rossonero? "Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore: hanno un grande rapporto e parlano spesso. Siamo tutti fiduciosi su Ardon e si è visto nelle ultime due settimane per come si è allenato con la squadra. Siamo contenti che questo calvario sia finito"

Ricordiamo che il numero 30 rossonero è stato lontano dal campo per oltre due mesi a causa dell'infortunio rimeditato a fine agosto, una ventina di giorni dopo l'annuncio del suo acquisto. Fatale al centrocampista svizzero è stato un duro contrasto con un compagno di squadra che, durante un'allenamento, gli ha procurato una frattura composta del perone destro.