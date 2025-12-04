Ricci a MTV: "Loro partiranno ancora più agguerriti dopo sabato. Noi siamo pronti"

Nel pre partita di Lazio-Milan, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, Samuele Ricci ha presentato la sfida parlando ai microfoni di Milan TV.

Come si approccia questa partita dopo sabato?

“Si approccia con grande concentrazione, cattiveria, perché sappiamo che partiranno ancora più agguerriti dopo sabato. Noi siamo pronti”.

Come ti senti? Come vedi la squadra?

“Mi sento bene. Gioco in una delle miglio squadre al mondo (ride, ndr). Sono partito giocando un pò meno ma mi sono sempre allenato dando il massimo e cercherò di prendermi sempre più minuti. Siamo una grande squadra e remiamo tutti nella stessa direzione”.