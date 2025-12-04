Pazzini: "Jashari? Non mi aspetto che sia al massimo ma è un rientro importante"

L'ex attaccante rossonero Giampaolo Pazzini è intervenuto nel pre gara di Lazio-Milan, partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Pazzini si è così espresso sul ritorno in campo di Ardon Jashari, titolare questa sera. Le sue parole: "Jashari? E' un rientro importante anche se non mi aspetto che possa essere al massimo stasera. La Lazio deve dare intensità e ritmo. Serve dare pressione"

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri