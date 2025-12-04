Lazio, Fabiani a SportMediaset: "Collu? L'errore è umano. Noi dobbiamo spegnere queste inutili polemiche"

Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre-gara di Lazio-Milan che si giocheranno tra pochi minuti l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni.

Stasera basta che parli il campo? C'è qualcosa da chiarire?

"A caldo abbiamo preferito non commentare, perché potevano uscire frasi non controllate. Penso che abbiamo fatto bene e dobbiamo lasciare spazio ai calciatori che si contendono la posta in campo"

Quanta capacità a gennaio per la Lazio?

"Manca ancora qualche settimana, ci porremo il problema a mercato aperto. La realtà è che sappiamo cosa dobbiamo fare: abbiamo fatto riunione con presidente e mister, siamo abbastanza pronti"

C'è qualche differenza di designazione?

"Non facciamo parte della Prima Repubblica. Abbiamo accettato l'arbitro a Milano: l'errore è umano e secondo me ha arbitrato anche bene anche se poi gli episodi possono avere interpretazioni diverse. Stasera c'è Guida che ha un'esperienza importante. Noi dobbiamo fare calciatori e dirigenti, gli arbitri devono fare gli arbitri. Noi dovremmo spegnere queste inutile polemiche perché tanto rimane quello che viene fatto in campo"

Com'è lavorare con Sarri?

"C'è un grandissimo rapporto di stima e affetto reciproco. Per noi è veramente importante avere lui sulla panchina, con la sua esperienza: ci fa stare tranquilli. I risultati si stanno vedendo ed è iniziato un programma di tre anni: vogliamo crescere con lui. È il nostro faro e la nostra guida"