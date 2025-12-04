Tare fiducioso sul rinnovo di Maignan: "Cercheremo la strada giusta insieme”

Tare fiducioso sul rinnovo di Maignan: "Cercheremo la strada giusta insieme"
Oggi alle 20:40News
di Andrea La Manna

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre partita di Lazio-Milan, match valevole per l'ottavo di finale di Coppa Italia, il ds del Milan Igli Tare ha toccato il tema del rinnovo del capitano Mike Maignan per la prossima stagione. Queste le sue parole: 

Rinnovo di Maignan? "Non sento... (ride, ndr). Scherzavo, pensiamo alla partita: Mike è straordinario e portiere favoloso, cercheremo di trovare una strada giusta insieme nei tempi dovuti"

Ricordiamo che il fischio d'inizio della partita sarà alle 21:00 su Italia uno. Queste le formazioni delle due squadre:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri