Tare fiducioso sul rinnovo di Maignan: "Cercheremo la strada giusta insieme”
Intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre partita di Lazio-Milan, match valevole per l'ottavo di finale di Coppa Italia, il ds del Milan Igli Tare ha toccato il tema del rinnovo del capitano Mike Maignan per la prossima stagione. Queste le sue parole:
Rinnovo di Maignan? "Non sento... (ride, ndr). Scherzavo, pensiamo alla partita: Mike è straordinario e portiere favoloso, cercheremo di trovare una strada giusta insieme nei tempi dovuti"
Ricordiamo che il fischio d'inizio della partita sarà alle 21:00 su Italia uno. Queste le formazioni delle due squadre:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan