Catellanos a SportMediaset: "Noi parliamo in campo, dell'arbitro non parlo"

Taty Castellanos, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre gara della sfida contro il Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni.

Avversario migliore dopo i fatti di sabato?

"Sappiamo che è una partita importante, loro giocano molto bene. Noi siamo con i nostri tifosi e nel nostro stadio"

Cercherete il riscatto?

"No, noi parliamo in campo. Dell'arbitro non parlo. Dobbiamo fare una prestazione importante"

Quanta responsabilità senti?

"Sempre importante essere l'attaccante della Lazio: devo cotinuare con umiltà e con la fiducia di mister e squadra"

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri