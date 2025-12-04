Verso Lazio-Milan, in Coppa Italia solo l'Inter meglio dei rossoneri: il dato
E' il giorno del matchday! Il Milan tra poche ore si prepara ad affrontare la Lazio nella sfida valida per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26, a pochi giorni di distanza dall'incontro in Serie A tra le due squadre. La partita si disputerà questa sera, giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La squadra allenata da Mister Allegri, dopo aver eliminato Bari e Lecce, cercherà di proseguire il cammino nel torneo, mentre la Lazio debutta oggi nella competizione.
Numeri e statistiche verso la sfida dell'Olimpico
Il Milan ha vinto nove gare contro la Lazio in Coppa Italia (nove anche contro Napoli e Sampdoria) e solo contro l'Inter (11) conta più successi nella competizione. Inoltre, vige grande equilibrio nelle ultime 19 partite tra Lazio e Milan disputate in casa dei biancocelesti tra tutte le competizioni: sei vittorie per parte e sette pareggi, tra cui due "X" in Coppa Italia (doppio 0-0, nelle semifinali delle edizioni 2017/18 e 2018/19).
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan