Verso Lazio-Milan, in Coppa Italia solo l'Inter meglio dei rossoneri: il dato

E' il giorno del matchday! Il Milan tra poche ore si prepara ad affrontare la Lazio nella sfida valida per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26, a pochi giorni di distanza dall'incontro in Serie A tra le due squadre. La partita si disputerà questa sera, giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La squadra allenata da Mister Allegri, dopo aver eliminato Bari e Lecce, cercherà di proseguire il cammino nel torneo, mentre la Lazio debutta oggi nella competizione.

Numeri e statistiche verso la sfida dell'Olimpico

Il Milan ha vinto nove gare contro la Lazio in Coppa Italia (nove anche contro Napoli e Sampdoria) e solo contro l'Inter (11) conta più successi nella competizione. Inoltre, vige grande equilibrio nelle ultime 19 partite tra Lazio e Milan disputate in casa dei biancocelesti tra tutte le competizioni: sei vittorie per parte e sette pareggi, tra cui due "X" in Coppa Italia (doppio 0-0, nelle semifinali delle edizioni 2017/18 e 2018/19).

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano

