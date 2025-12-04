Leao (quasi) sempre in gol contro la Lazio: l'incredibile statistica del portoghese

vedi letture

E' il giorno del matchday! Il Milan tra poche ore si prepara ad affrontare la Lazio nella sfida valida per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26, a pochi giorni di distanza dall'incontro in Serie A tra le due squadre. La partita si disputerà questa sera, giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La squadra allenata da Mister Allegri, dopo aver eliminato Bari e Lecce, cercherà di proseguire il cammino nel torneo, mentre la Lazio debutta oggi nella competizione. In attacco toccherà ancora a Rafa Leao a guidare i rossoneri:

Leao contro la Lazio: numeri e curiosità

Rafael Leão ha preso parte a nove reti in 13 sfide contro la Lazio con il Milan tra tutte le competizioni (quattro reti e cinque assist), record personale di partecipazioni attive contro una singola avversaria in gare ufficiali con la maglia rossonera.

QUI COPPA ITALIA

L'arbitro del match sarà Marco Guida, assistito da Alessandro Lo Cicero e Pietro Dei Giudici. Il quarto ufficiale sarà Daniele Doveri. Al VAR Ivano Pezzuto, assistito da Gianluca Aureliano.

Il programma degli Ottavi di finale di Coppa Italia è stato aperto da Juventus-Udinese 2-0 di martedì sera. Ieri, mercoledì, si sono giocate Atalanta-Genoa 4-0, Napoli-Cagliari 9-8 (ai calci di rigore) e Inter-Venezia 5-1. Alle 18.00 di oggi Bologna-Parma e alle 21.00 Lazio-Milan. Chiudono il programma Roma-Torino, 13 gennaio alle 21.00, e Fiorentina-Como, 27 gennaio, sempre alle 21.00.