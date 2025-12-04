Ricci a SportMediaset: "Non basterà il 100%, visto com'è andata in campionato: ma siamo pronti"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre gara della sfida contro la Lazio, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni.

Primo grande snodo per il Milan?

"Trofeo molto importante, la Coppa è un obiettivo: bisogna andare avanti e fare una grande partita. Non basterà il 100% visto anche com'è andata a Milano in campionato. Ma siamo pronti per questo"

Temi le scorie di sabato?

"Siamo abituati, ogni partita c'è un episodio a favore o contro. Non sta a noi giudicare, dobbiamo andare in campo: divertirci e vincere"

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri