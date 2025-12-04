Papà Gimenez: "Se Santi supera l'infortunio e torna a giocare bene, potrà fare la storia"

Christian "Chaco" Gimenez, papà dell'attaccante messicano Santiago Gimenez, centravanti rossonero, è stato intervistato sul canale YouTube di Vamos Show in collaborazione con il giornalista sportivo Cesar Luis Merlo. Nel corso della sua lunga intervista, inevitabile la parentesi sulla carriera del figlio e più precisamente sul suo momento attuale, in cui il numero 7 rossonero è infortunato ed è circodato da voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Milano. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Chaco Gimenez sul momento del figlio Santiago in rossonero: "Quando è arrivato al Milan la squadra non era al meglio e credo che ci sono stati più momenti positivi che negativi. Dopo con il cambio di allenatore e un cambio quasi totale di squadra, dentro tutto questo, ha giocato tanto ma gli è mancato il gol che è qualcosa che ha sempre avuto. Io sono il primo a sperare che onori fino in fondo il contratto con il Milan perché credo che potrà fare la storia se supera questo infortunio e torna a giocare bene: non ho dubbi che in questa squadra può fare qualcosa di importante".