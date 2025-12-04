Braida sul calciomercato: "Algoritmi e tecnologia? Tutti li usano, ma serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia"

vedi letture

Ariedo Braida, storico ex dirigente milanista, attuale vicepresidente del Ravenna ha parlato così ai microfoni di Sky, ha commentato così il momento positivo del Milan primo in classifica. Ecco un estratto delle sue parole anche sul modo di fare il calciomercato, tra algoritmi e tecnologia:

"Sono milanista da sempre, auguro al Milan di vincere tutto. Allegri sa quello che fa, ha riportato la disciplina che prima mancava. Se avesse un centravanti importante, aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano.

"Il mercato? Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un'opinione; ma come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale. Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono".