I precedenti tra Lazio e Milan in Coppa Italia a Roma

In vista di Lazio-Milan, gara valida stasera per gli ottavi di Coppa Italia, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "I precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma sono 91: bilancio di 24 vittorie della Lazio (l'ultima per 4-0 nella Serie A 2022/23), 40 pareggi (l'ultimo per 0-0 nella Serie A 2024/25) e 27 successi del Milan (l'ultimo per 0-1, nella Serie A 2023/24).

Dei 91 incontri tra le due squadre a Roma, 7 si sono disputati in Coppa Italia: bilancio di 3 successi dei padroni di casa (3-1 nel 1997/98 nell'andata della finalissima che poi avrebbe dato il titolo al capitolini: 3-1 nel 1998/99, ottavi di finale: 4-0 nel 2003/04, semifinale), 2 pareggi (doppio 0-0 in semifinale nelle edizioni 2017/18 e 2018/19, nel primo caso qualificazione milanista per 4-5 ai rigori) e 2 vittorie rossonere (1-2 nel 1976/77, fase a gironi: 3-2 nel 2001/02, quarti di finale)".