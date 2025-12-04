Lotta Scudetto, Accardi: "Il Milan insieme al Napoli ha l'allenatore più intelligente del campionato.."
In esclusiva a TuttoMercatoWeb.com è intervenuto così l’operatore di mercato Beppe Accardi, che ha voluto parlare di Milan ma non solo. Questo un estratto delle sue considerazioni sulla lotta scudetto in Serie A:
Sulla lotta scudetto: "Sinceramente? Dico Milan. Insieme al Napoli ha l'allenatore più intelligente del campionato italiano".
Sul prossimo mercato di gennaio: "Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall'Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. II Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto".
