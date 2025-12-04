Milan in Coppa Italia: nel 2022 l'ultima eliminazione agli ottavi di finale

E' il giorno del matchday! Il Milan tra poche ore si prepara ad affrontare la Lazio nella sfida valida per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26, a pochi giorni di distanza dall'incontro in Serie A tra le due squadre. La partita si disputerà questa sera, giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La squadra allenata da Mister Allegri, dopo aver eliminato Bari e Lecce, cercherà di proseguire il cammino nel torneo, mentre la Lazio debutta oggi nella competizione.

Come riportato da Opta infatti, il Milan ha superato il turno in 15 degli ultimi 16 Ottavi di finale disputati in Coppa Italia (14V, 1N,1P), con l’unica eccezione la sconfitta e seguente eliminazione del 2022/23 contro il Torino (0-1 casalingo). Inoltre, Rafael Leão ha preso parte a nove reti in 13 sfide contro la Lazio con il Milan tra tutte le competizioni (quattro reti e cinque assist), record personale di partecipazioni attive contro una singola avversaria in gare ufficiali con la maglia rossonera.