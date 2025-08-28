Fabrizio Romano: "Accordo con Nkunku fatto. Ufficiale la trattativa col Chelsea: ecco le cifre"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla trattativa per Nkunku al Milan: "Nkunku-Milan è un discorso molto serio. Ho visto veramente di tutto ieri per il giro attaccanti: da Harder a Vlahovic e poi è venuto fuori Nkunku. Forse qualcuno lo sta sottovalutando: non è una punta da 30 gol, ma sa fare tante cose. Il Milan ci è andato forte: 5 anni di contratto, accordo col giocatore fatto. Ci hanno parlato diversi club, compreso il Bayern Monaco per un prestito, ma il Milan è pronto a fare un titolo definitivo. La trattativa tra i club è partita. L'apertura di Nkunku c'è. Il Chelsea chiede 40 milioni di euro più bonus, il Milan parte dai 30 milioni di euro più bonus. Ma il Milan è molto fiducioso di poter raggiungere un accordo. Al momento non è chiusa: con il giocatore tutto ok, ma si sta trattando tra i due club e c'è già una trattativa ufficiale".

HARDER SALTATO

Il mercato del Milan ha subito, ieri, un'altra giornata clamorosa, piena di sorprese e di colpi di scena. Quando sembrata tutto fatto per Conrad Harder, la trattativa che porta al danese è definitivamente saltata; il Milan ha deciso di lasciare lì dov'è l'attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona a causa dei tentennamenti del club portoghese sul via libera e al cambiamento continuo delle condizioni da parte del suo entourage. E il Milan ha detto 'Beh, ciao' e si è voltato verso altri fronti.