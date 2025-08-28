Napoli e United hanno raggiunto un accordo per Hojlund: le cifre

Dopo diversi giorni di trattative e di ribaltoni, Rasmus Hojlund conosce il suo futuro. Il centravanti danese, accostato per un periodo di questa campagna estivi anche al Milan che lo aveva cercato prima di virare su altri profili, diventerà un nuovo giocatore del Napoli, dove sostituirà l'infortunato Romelu Lukaku ed entrerà in competizione con l'altro nuovo volto Lorenzo Lucca. Salvo clamorose sorprese l'ex Atalanta sarà un nuovo rinforzo della squadra allenata da Antonio Conte.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio che sul suo profilo X scrive come l'accordo tra il Napoli e il Manchester United sia stato definitivamente raggiunto. Il centravanti si trasferirà si trasferirà nella squadra Campione di Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato sulla cifra ci circa 45 milioni di euro.