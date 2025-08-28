Moretto su Nkunku: "Milan e Chelsea contano di arrivare ad un accordo totale nelle prossime ore, per il ragazzo contratto di cinque anni"

Oggi alle 00:27
di Niccolò Crespi
fonte Matteo Moretto

Come riportato dal noto giornalista ed esperto di trattative, Matteo Moretto, il Milan è sulle tracce di un nuovo obiettivo per l'attacco. Sfumato Conrad Harder, la dirigenza rossonera deve assolutamente cercare un altro attaccante da poter unire al solo Santiago Gimenez, visto anche l'infortunio di Rafa Leao. Il nuovo nome per il reparto offensivo del Milan è Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea.

Moretto su Nkunku: "Avanzano positivamente i dialoghi per Christopher Nkunku al Milan. Le parti contano di arrivare ad un accordo totale nelle prossime ore, per Nkunku pronto un contratto di 5 anni".