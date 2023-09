Cosa avrebbe detto Pioli in conferenza. Formazione: attacco tutto nuovo, chance Adli

La vittoria di misura contro l'Hellas Verona ha ridato ossigeno al Milan dopo la settimana che aveva contemplato l'umiliazione nel derby contro l'Inter e la delusione per il mancato, nonostante sarebbe stato più che meritato, successo contro il Newcastle in Champions League. Con oggi, però, si aprono altre due settimane intensissime per i rossoneri: si comincerà con la trasferta odierna in quel di Cagliari, prima della Lazio sabato a San Siro e della doppia trasferta in tre giorni a Dortmund (4 ottobre) e Genova (7 ottobre).

Per Pioli, dunque, un tour de force clamoroso che, però, non deve in qualche modo contemplare passi falsi: l'Inter sembra già volare e non bisogna lasciarla fuggire, mentre in Champions c'è da guadagnarsi la qualificazione nella bolgia del Signal Iduna Park. Le parole chiave - quelle che, probabilmente, Pioli avrebbe detto se ci fosse stata la consueta conferenza stampa della vigilia - sono due: "continuità" di risultati e, possibilmente, di gioco e "abbiamo bisogno di tutti". Già, perché le partite sono tante, sono difficili, ma vanno giocate al meglio per portare sempre i tre punti a casa.Per fare ciò, il tecnico rossonero si affiderà nuovamente al 4-3-3, ma con qualche variazione da turnover. Sportiello resta in porta (Maignan è recuperato, ma non è stato convocato per precauzione), in difesa confermati Florenzi, Thiaw, Tomori con il rientro di Theo Hernandez a sinistra; Calabria c'è, ma andrà in panchina. A centrocampo titolari Loftus-Cheek e Reijnders con la novità assoluta Adli da mediano al posto dell'infortunato Krunic: per il francese la prima grande chance della stagione. Davanti le variazioni più importanti: in panchina, a riposo, sia Leao che Giroud, con il tridente che sarà composto da Pulisic, Okafor e Chukwueze.