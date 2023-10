Cosa cambia giocare con Tomori e con Kjaer? Thiaw: "Fantastico giocare con entrambi, possiamo giocare a due o a tre"

vedi letture

Cosa cambia giocare con Tomori e con Kjaer? Malick Thiaw ha risposto così alla seguente domanda in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund.

"E' fantastico giocare con entrambi. Possiamo giocare in tre o in due. Abbiamo la qualità giusta per aiutare la squadre".