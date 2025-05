Cosmi sul binomio Milan-Tare: "Mi piace l'idea di affidarsi a un direttore sportivo..."

Serse Cosmi è stato degli ospiti presenti alla decima edizione del premio 'Renato Cesarini' che si è svolta ieri sera presso Civitanova Marche (Macerata). L'allenatore si è intrattenuto a parlare con i colleghi di TMW, con i quali ha trattato alcuni dei temi più caldi in Italia, fra i quali il Milan e la scelta del club rossonero di puntare su Igli Tare come nuovo direttore sportivo.

Un giudizio sulla stagione di Inzaghi dipende solo dalla finale di Champions League?

"Il lavoro è stato fatto benissimo, non bene. Giudicare il lavoro in base ai risultati è il solito vecchio discorso che non mi va neanche di affrontare. Da allenatore deve valutare quello che uno riesce a fare, che a volte coincide anche con i risultati dei trofei, ma non sempre. Inzaghi ha fatto un lavoro incredibile, come la società dell'Inter, ma molti si stanno dimenticando che tra qualche giorno Inzaghi e l'Inter giocano c'è la partita più importante che c'è dopo la finale della Coppa del Mondo. La Champions ha un valore assoluto, e per esperienza dico che il risultato rovescerà in un senso o nell'altro tutto quello che stiamo dicendo".

Le piace la scelta del Milan di affidarsi come direttore sportivo a Igli Tare?

"Mi piace l'idea di affidarsi a un direttore sportivo… già è sufficiente".