Costacurta: "Assenze del Milan mi spingono a dire che sarà partita equilibrata"
Billy Costacurta, ex difensore rossonero e attuale opinionista, è intervenuto nel pre-gara di Milan-Roma di Sky Sport 24 e ha offerto un suo commento sul big match di questa sera. Le sue parole in merito: "Milan e Roma hanno già dimostrato quello che potranno dare. Le assenze del Milan mi spingono a pensare che sarà equilibrata. Può essere stimolante per tutte e due".
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.
