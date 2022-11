Costacurta: "Con il Tottenham il Milan se la può giocare"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Billy Costacurta ha commentato così il sorteggio di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Tottenham negli ottavi di finale: "Se prima del sorteggio mi avessero fatto questa domanda avrei detto che il Tottenham era una delle mie favorite perché ci sono squadre che in questo momento sono ingiocabili per le squadre italiane. Per quanto sia una squadra che arrivi dalla Premier League ci sono comunque City e Bayern che sono più forti del Milan. Col Tottenham il Milan se la può giocare per la qualificazione”.