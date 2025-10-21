Courtois: "Villarreal-Barcellona a Miami falsa il campionato"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Duro attacco di Thibaut Courtois al progetto de La Liga di giocare la partita Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti. Secondo Il portiere belga del Real Madrid questa iniziativa "falsa il campionato" spagnolo. "E' facile fare un paragone con la NFL e la NBA (che giocano in Europa, ndr), ma loro hanno 82 partite a stagione e, per la NFL, è stata votata da tutti i proprietari delle franchigie. Qui è il contrario: La Liga ha deciso da sola", ha dichiarato Courtois in conferenza stampa, riecheggiando la stessa frase del suo allenatore Xabi Alonso lo scorso fine settimana. Per il portiere del Real Madrid, il Barcellona trarrebbe vantaggio da questa decisione perché giocherebbe in campo neutro anziché in trasferta.

Lo spostamento della partita Villarreal-Barcellona a Miami, una novità per un campionato europeo, ha provocato forti reazioni in Spagna, dove tutte le squadre hanno manifestato la loro contrarietà non giocando i primi secondi delle partite, su richiesta del sindacato dei giocatori (AFE). Courtois, in conferenza alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus, ha accusato la Liga di aver "censurato e manipolato" questa azione simbolica, che non è stata trasmessa in diretta televisiva ed è stata quindi visibile solo negli stadi. (ANSA).