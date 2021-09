Cravero: "Atletico Madrid ferito, il Milan possono metterlo sotto. Importante ci sia il pubblico"

Roberto Cravero, ex difensore e oggi commentatore tecnico per Infinity+, si è espresso così sulla sfida in programma stasera tra Milan e Atletico Madrid: "Il Milan affronta un Atletico ferito perché non sta andando bene, in questo momento se i rossoneri fanno la prestazione e giocano come le ultime volte possono metterlo sotto. Il pubblico potrà dare una grossa mano".