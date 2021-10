​​​​​​​Crespo: "Il Milan mi intriga molto. Sarà un bel campionato"

Chi vincerà lo scudetto? A questa domanda da cento milioni di dollari ha risposto Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ai taccuini de Il Messaggero. Questa la sua previsione: "Per l'Inter di Simone Inzaghi sarà dura perché ci sono il Milan, che a me intriga molto, e il Napoli che viaggia a livelli incredibili. E poi la Juve, che c'è sempre. Sarà sicuramente un bel campionato fino alla fine".