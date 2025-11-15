Croazia, Modric dopo la qualificazione al Mondiale 2026: "Felici e orgogliosi, sarà bellissimo"

La Croazia di Luka Modric, grazie al successo di ieri sera contro le Isole Faroe, ha strappato il pass per il Mondiale 2026. Al termine del match, il centrocampista del Milan ha commentato così questo traguardo: "La sensazione è fenomenale e qualificarsi per la Coppa del Mondo non è un'impresa da poco, dobbiamo davvero valorizzarla. A volte pensiamo, visto che abbiamo fatto grandi cose nelle ultime due Coppe del Mondo, che tutto questo sia al di sotto della norma, ma è tutt'altro che normale. Quindi dovremmo essere felici e orgogliosi di un altro grande successo" le sue parole riportate dal quotidiano sportivo croato Sportske novosti.

Il Mondiale americano sarà la decima competizione importante che Modric giocherà nella sua carriera in nazionale (5 Europei e 5 Mondiali): "E' qualcosa di bello, di impressionante, sono orgoglioso e felice per tutto quello che ho realizzato con la nazionale. Il numero sembra irreale, sono felice e spero, se la salute me lo permetterà, di esserci. Dieci è un numero speciale per me e credo che potremo ottenere di nuovo un buon risultato. Sarà sicuramente bello. Abbiamo giocato la partita nel modo giusto. Non abbiamo iniziato bene, ma siamo migliorati con il passare del tempo e abbiamo meritato la vittoria".

