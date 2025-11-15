Jashari: "Ringrazio Allegri per avermi dato minuti in amichevole"

Ardon Jashari, centrocampista rossonero di ritorno dall'infortunio al perone, ha parlato così al termine dell'amichevole persa ieri mattina contro la Virtus Entella. Di seguito le sue parole a Milan TV.

"Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L'ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l'infortunio ho ricvuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo".

Su quello che vuole dare alla squadra: "Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".