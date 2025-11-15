Kjaer: "Difficile trovare un giocatore più professionale di Gabbia: è pronto a sacrificarsi per il Milan"

Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così di Matteo Gabbia e Rafael Leao: "Se Gabbia è il mio erede? Sì, gli voglio bene. Difficile trovare un giocatore più professionale: è pronto a sacrificarsi per il Milan. Leao? Ha senso chiedergli ancora di essere più continuo, glielo chiedo anche io. Rafa può essere uno dei migliori al mondo. Se solo imparasse un po’ da Gabbia…

Dembélé ha vinto il Pallone d’oro e Rafa può essere allo stesso livello. Deve sviluppare un 1% al giorno. Per me non è capace di farlo da solo, pochi riescono da soli. Ha bisogno di un allenatore e una società che lo aiutino. Ha 26 anni e a 29 sarà troppo tardi: o ora o non ci arriva. Ci sono tante persone sulle sue spalle e non è facile".

