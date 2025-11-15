De Laurentiis al veleno: "Tanti infortuni in nazionale, ci devono risarcire!"
MilanNews.it
(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - "Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati devo arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in video collegamento a 'Motore Italia, edizione America's Cup'.
"I giocatori prendono uno stipendio dalle società - ha aggiunto - e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali o no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all'Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla". (ANSA).
Pubblicità
News
Kjaer: "Difficile trovare un giocatore più professionale di Gabbia: è pronto a sacrificarsi per il Milan"
Le più lette
2 Milan e Roma pensano a Zirkzee: lo United è disposto a cederlo in prestito senza obbligo di riscatto
4 Razzismo nel calcio, Umtiti: "In Serie A mi sentivo un Avengers, mi interessava solo giocare e basta"
Primo Piano
Milan e Roma pensano a Zirkzee: lo United è disposto a cederlo in prestito senza obbligo di riscatto
Luca SerafiniDal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri diretti
Franco OrdineIl var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
Carlo PellegattiSiamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com