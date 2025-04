Cruciani durissimo: "La vicenda Paratici episodio di totale dilettantismo della dirigenza del Milan"

Nel vodcast Area Fritta di Chiamarsi Bomber è intervenuto il giornalista Giuseppe Cruciani, noto per la trasmissione La Zanzara su Radio24, che ha parlato della situazione attuale del Milan e in particolare sulla dirigenza rossonera e la questione Paratici: "La vicenda Paratici dimostra ancora una volta un episodio di totale dilettantismo da parte della dirigenza del Milan. Incredibile come si possa arrivare sostanzialmente ad annunciare un direttore sportivo, dopo l'inizio di questo ridicolo e patetico casting tra direttori sportivi nel bel mezzo del campionato, una cosa che non si era mai vista nella storia del calcio italiano e forse di quello mondiale, mettendo a repentaglio tutti gli equilibri all'interno della società e dunque tutti gli equilibri all'interno della squadra"

Poi Cruciani ha continuato: "Nonostante questo casting avviato e una volta arrivati a una decisione, un altro pasticcio. Diciamo la verità, era stato scelto, i contratti erano già pronti, tutto pronto, mancava solo l'annuncio ed è successo qualcosa. Mi rifiuto di pensare che si sono ricordati all'improvviso sia della scadenza del 20 luglio, sia di un possibile processo. Questa è una telenovela assurda, messa in piedi da una società totalmente allo sbando, una società che ha acncora una disorganizzazione interna spaventosa e non credo che basti un direttore sportivo per sanare"