Cucchi: “Allegri può non piacere per la sua idea di gioco, ma i risultati li sa ottenere”

vedi letture

Riccardo Cucchi, giornalista, si è così espresso su Facebook commentando la giornata di Serie A appena trascorsa: "Prova di grande qualità. L' Inter crea una mole impressionante di occasioni. Nessuna possibilità per il Bologna e risultato che non rispecchia del tutto la differenza vista in campo tra le due squadre.

Un Milan pratico ed efficace vince di misura a Cagliari ed è lì a un solo punto di distanza dai neroazzurri. Allegri può non piacere per la sua idea di gioco, ma i risultati li sa ottenere.

Il Napoli affonda la Lazio all' Olimpico. Netta superiorità tecnica di squadra e individuale. La Lazio chiude in 9. Nervosismo alle stelle e settimo rosso in campionato. Davvero troppo per una squadra tra le meno fallose.

La situazione psicologica è complicata dalla campagna cessioni che sembra più una smobilitazione. È anche vero che se non vende la Lazio non può comprare. La fiducia in Lotito e Fabiani è però ormai precipitata. E i tifosi laziali sono sempre più critici. Giustamente.

La Juventus è bloccata in casa dal Lecce. Un pari che evidenzia il più grande limite dei bianconeri: l' assenza di un vero attaccante.

Cade a Bergamo la Roma, il Torino ruggisce a Verona, la Fiorentina vince di misura sulla Cremonese e non è più sola in fondo alla classifica".