Cuomo su Gimenez: "L'attaccante sarà in crisi quando non si troverà mai nelle condizioni di fare gol, cosa che al Bebote non è successa"

Il collega di TeleLombardia Michael Cuomo ha parlato ai microfoni di MilanNews.it di Santiago Gimenez, che partirà ancora una volta titolare nel Milan nonostante tutte le difficoltà delle ultime settimane:

"Escludere Gimenez stasera dall'11 titolare sarebbe stata la bocciatura per le occasioni mancata la settimana scorsa. Il fatto è che tu non sei nella possibilità di scegliere. Oggi Max Allegri Gimenez lo deve coccolare, difendere, proporre e far crescere, perché quello ha. È il calciatore con le caratteristiche più vicine al 9. Poi magari i 15/20 gol li segneranno Leao, Nkunku,. che sono più lontani dall'essere 9, dall'essere bomber di Gimenez, però il Bebote te lo devi tenere, te lo devi coccolare.

A me è piaciuta tantissimo, mi ha ricordato una scena di grande vecchio Milan, di Milan Berlusconiano, quella che un fuoriclasse in panchina, un fuoriclasse in mezzo al campo, coinvolgano tutto lo stadio per dare, guidando un applauso a pacca sulla spalla a un calciatore che è incappato in una partita anche per sfortuna no, poi i grandi attaccanti ve lo ricorderanno e vi diranno sempre: "L'attaccante è in crisi non quando prende 8 pali, quando non segna in 8 tiri che fa. L'attaccante sarà in crisi quando non si troverà mai nelle condizioni di fare gol". Gimenez settimana scorsa si è trovato più volte nelle condizioni di fare gol. Quello che gli è mancato è il gol. Ma io ho buoni presentimenti".