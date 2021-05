Curva Sud, domenica ritrovo a Milanello per sostenere la squadra in vista della Juve: il post sui social

Secondo quanto annunciato sul proprio profilo Instagram, la Curva Sud Milano si ritroverà domenica mattina ai cancelli di Milanello per incitare la squadra in vista della gara con la Juventus. Questo il contenuto del messaggio pubblicato: "TUTTI A MILANELLO! Domenica ore 9.30 puntuali ci vediamo a Milanello per sostenere i ragazzi in vista di una partita decisiva per le sorti della nostra stagione, il traguardo é vicino e tutti i noi vogliamo raggiungere l’obiettivo di inizio anno. Aspetteremo che il pullman parta alla volta di Torino e caricheremo la squadra con tutto il nostro affetto. Parcheggiate le macchine nel campo in modo tale da lasciare libera la strada e portate qualsiasi cosa utile per fare colore (sciarpe, bandiere, stendardi ecc...)AVANTI MILAN, AVANTI CURVA SUD!️ (Invitiamo tutti i presenti ad indossare la mascherina)"