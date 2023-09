Curva Sud sul derby: "Non è questione di perdere, ma come si perde! Ancora una volta nello stesso identico modo!"

vedi letture

Dopo il derby perso malamente ieri sera, 5-1 il risultato finale, la Curva Sud Milano ha espresso il suo pensiero su quanto visto a San Siro: "l valore delle parole è direttamente proporzionale al valore di chi le pronuncia. A te caro Milan non è questione di perdere derby ma il come li si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!".