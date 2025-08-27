Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con Harder e Rabiot
Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:
MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan
Pulisic (Gimenez) Leao
Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:
MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana (Loftus-Cheek) Ricci (Modric) Rabiot (Jashari) Estupinan
Pulisic (Harder) Leao (Gimenez)
Pubblicità
News
Le più lette
3 Criscitiello: "I turisti ben vengano ma il Duomo è in centro e non in Piazzale Lotto. Basta fare i perbenisti"
Primo Piano
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com