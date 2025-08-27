Sandro Sabatini sicuro: "Tra Gimenez e Harder il centravanti lo farà Leao"
Sandro Sabatini ha parlato così del Milan su Radio Sportiva: "E' evidente che il Milan va a spendere sui 20 milioni per un calciatore 2005, mi dicono anche bravo, ma è comunque una riserva dello Sporting CP, non del Real Madrid.
Per risolvere che cosa poi, il problema del centravanti? Il problema del centravanti si risolve all'inizio del mercato e infatti, qui lo dico e qui lo nego, se resta Gimenez e arriva Harder il centravanti lo farà Leao. Non c'è altra soluzione per Allegri.
E' chiaro che il Milan era più forte della Cremonese ma è altrettanto vero che alcuni segnali sulla qualità della squadra sono evidenti. Nel calcio prima si guardava il valore del giocatore, si studiava e i conti erano il cartellino e lo stipendio, adesso i calciatori si guardano in base alle statistiche. Estupinan ha giocato un primo tempo imbarazzante, poi ha fatto il cross per l'assist. Ma queste sono valutazioni da fantacalcio, e nel Milan la valutazione sui numeri, qui c'è una squadra che è arrivata ottava, ha venduto per 170 milioni e ha speso per 100".
