TOP NEWS del 26 agosto - contatti per Rabiot, Musah e la novità sul difensore

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Lorenzo De Angelis

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 26 agosto 2025:

Ultim’ora Milan: contatti per Rabiot. É una richiesta di Allegri - CLICCA QUI

Di Marzio: "La novità è che Milan ha intenzione di prendere un difensore centrale" - CLICCA QUI

MN - L'Atalanta fa sul serio per Musah: pronta un'offerta da 25 milioni complessivi - CLICCA QUI