Serie A, Milan in trasferta a Lecce: il programma completo della seconda giornata
MilanNews.it
PROSSIMO TURNO SERIE A ENILIVE
Venerdì 29 agosto
CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)
LECCE - MILAN (ore 20.45)
Sabato 30 agosto
BOLOGNA - COMO (ore 18.30)
PARMA - ATALANTA (ore 18.30)
NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)
PISA - ROMA (ore 20.45)
Domenica 31 agosto
GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)
TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)
INTER - UDINESE (ore 20.45)
LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)
