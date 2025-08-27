Serie A, Milan in trasferta a Lecce: il programma completo della seconda giornata

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 07:30
di Lorenzo De Angelis

PROSSIMO TURNO SERIE A ENILIVE

Venerdì 29 agosto
CREMONESE - SASSUOLO (ore 18.30)
LECCE - MILAN (ore 20.45)

Sabato 30 agosto
BOLOGNA - COMO (ore 18.30)
PARMA - ATALANTA (ore 18.30)
NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)
PISA - ROMA (ore 20.45)

Domenica 31 agosto
GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)
TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)
INTER - UDINESE (ore 20.45)
LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)
 