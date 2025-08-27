Milan, Condò: "Sull'operazione Boniface si è intuito un conflitto interno che andrebbe ricomposto"

La prima giornata di campionato di Serie A è andata ormai in archivio e non è un bel ricordo per il Milan, sconfitto clamorosamente a San Siro dalla neopromossa Cremonese mostrando ancora lacune difensive importanti e venendo colto alla sprovvista dalla mancanza di soluzioni offensive, sia per sfortuna che per mala gestione sul mercato. A commentare il primo turno di campionato, sulle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò che si è soffermato parecchio sul momento dei rossoneri.

Le parole di Condò su cosa servirebbe al Milan e sulla gestione del club: "Dopo il ko di sabato il Milan ha aggiunto davanti il giovane Harder, ma dovrebbe assolutamente sforzarsi per un difensore affidabile - quello che il primo Kjaer fu per Pioli - mentre il resto deve portarlo Allegri col materiale che ha già a disposizione. Il problema vero è che sull'operazione Boniface, un'opportunità rischiosa ma a basso costo perché i due crociati hanno escluso dal mercato vip quello che era un giocatore forte, si è intuito un conflitto interno che andrebbe ricomposto prima di rivedere i guasti dell'anno scorso"