Da Costacurta, Baggio e Weah a Savicevic, Rijkaard e Donadoni: gli auguri degli ex Milan a Franco Baresi

Attraverso un video pubblicato dal sito ufficiale del Milan, tanti ex giocatori rossoneri hanno voluto fare gli auguri di buon compleanno a Franco Baresi per il suo compleanno.

Evani: "Sei arrivato ai 60 anni. Sono contentissimo di averi avuto come capitano. Sei per sempre...un amico. Buon compleanno".

Costacurta: "Caro Franco Baresi, mio primo capitano. Tanti auguri e grazie per tutti i salvataggi che hai dovuto fare per coprire i miei errori. Un abbraccio forte".

Baggio: "Oggi è un giorno importantissimo per te, hai raggiunto un grande traguardo. Spero che tu stia bene e anche la tua famiglia. Ti faccio tanti cari auguri, ti mando un abbraccio e spero che tutto vada come desideri. Ciao Capitano".

Angelo Carbone: "Oggi per te è un giorno speciale e per questo ti faccio tanti auguri. Ti auguro il meglio, sei il numero uno. Grande Capitano".

Angelo Colombo: "Oggi è il compleanno del nostro grande Capitano. Auguri Franco!"

Panucci: "Tanti auguri Franco per i tuoi 60 anni. Per me sei stato un grande maestro, è stato un privilegio giocare con te e aver condiviso tanti bei momenti. Per me sei un grandissimo, ciao grande Capitano".

Savicevic: "Buon compleanno Franco. Un abbraccio e tanti saluti dal Montenegro. Speriamo di vederci presto a Milano. Ciao Capitano".

Albertini: "Capitano mio Capitano. Ti mando i miei più affettuosi auguri. I 60 anni sono un bel traguardo. Un forte abbraccio".

Donadoni: "Ti mando i miei migliori auguri dalla Cina. Mi ricordo quando da ragazzo sentivo il tuo nome alla radio e pensavo a quanto eri forte. Poi ho avuto la possibilità di giocare con te e questo è stata una grande soddisfazione. Ti abbraccio forte e ti faccio tanti auguri".

Filippo Galli: "Buon compleanno. 60 anni da leader e capitano, per me sei stato un maestro e un esempio. Un abbraccio e tanti auguri".

Raducioiu: "Onore e rispetto: onore per essere stato il mio capitano e rispetto per la tua carriera irraggiungibile. Buon 60° compleanno Capitano".

Rijkaard: "Ciao Franco, mitico Capitano. Auguri di buon compleanno, spero che sarà una giornata meravigliosa per te. Un abbraccio forte. Ciao maestro".

Weah: "E' una grande occasione oggi per dirti grazie mille per tutto quello che hai fatto per me quando ero al Milan. Capitano, mio grande fratello, sei una persona con un grande cuore. Tanti auguri. Cresci bene che sei ancora giovane. Tanti auguri mio capitano".

Lentini: "60 anni sono un traguardo importante e per questo ti auguro una splendida giornata. Ciao grande".

Papin: "Caro Capitano, volevo farti gli auguri per il tuo compleanno. Per me è stato un privilegio poter giocare con te e con tanti altri grandi campioni in questa grande squadra".

Desailly: "Buon compleanno. C'è solo un Capitano, Franco Baresi. Ti amo e ti abbraccio forte. Sei ancora giovane e stai in gamba".

Marco Simone: "Capitano, buon compleanno. In questa doppia cifra c'è il numero 6, un numero che tu sei riuscito ad elevare come nessuno nella storia del calcio. Penso spesso a tutto quello che mi hai insegnato come calciatore e come uomo. Ciao Capitano".

Ielpo: "Auguri di cuore al Capitano della squadra più grande del calcio italiano e a colui che è stato il mio capitano per tre stagioni indimenticabili. Auguri caro grande Capitano".

Ambrosini: "Capitano, tanti auguri. Ti devo confessare che la cosa più difficile quando sono arrivato al Milan è stato convincermi a darti del tu e non del lei. Tanti auguri, grazie di tutto. Ti voglio bene".

Tassotti: "Hai da sempre il 6 cucito sulla pelle, ora dovrai aggiungere uno zero, ma per me rimani sempre il numero sei. Sei per sempre come ha coniato il Milan. Ti auguro una splendida giornata con la tua famiglia. Tanti auguri ancora"

Virdis: "Felice di aver avuto la possibilità di starti vicino per tanti anni. Ho apprezzato le tue qualità di calciatore e di uomo, la tua capacità di guidare il gruppo e il tuo carisma. Tanti auguri"

Mussi: "Oggi è una giornata speciale per te. Voglio farti sapere che mi sento, fortunato e onorato di aver condiviso parte della mia vita con te e di aver giocato con te. Ti ringrazio per tutto quello che mi hai trasmesso sia in campo che fuori. Sei una grande campione e anche una persona fantastica. Tanti cari e sinceri auguri Franco".

Eranio: "Un capitano, c'è solo un capitano. Buon compleanno Franco".