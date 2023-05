Da gennaio '22 a gennaio '23: com'è cambiato il Milan con la Champions "di mezzo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, al di là della cavalcata in Champions che ha riportato i rossoneri in semifinale per la prima volta dopo 16 anni, si è reso protagonista di un 2023 decisamente sotto tono. La differenza l'ha fatta proprio la massima competizione europea che ha probabilmente influito sul fisico e sulla tenuta psicologica della squadra di Pioli. Sky Sport 24 con una grafica ha evidenziato i numeri del Milan da gennaio 2022 rispetto a quelli da gennaio 2023 con la Champions "di mezzo". Infatti nella scorsa stagione il Milan fu eliminato ai gironi e nel nuovo anno si concentrò solamente sul campionato.

Partite giocate

2022: 19

2023: 20

Partite vinte

2022: 13

2023: 7

Partite pareggiate

2022: 5

2023: 7

Partite perse

2022: 1

2023: 6

Media punti

2022: 2.31

2023: 1.4

Media gol fatti

2022: 1.52

2023: 1.3

Media gol subiti

2022: 0.47

2023: 1.3