Da Roma: Inzaghi rimanda le vacanze per vedere Lotito

I prossimi due giorni potrebbero essere determinanti per Simone Inzaghi, tecnico che ha suscitato il gradimento nel Milan e che è tra i candidati per prendere il posto di Gattuso sulla panchina rossonera. L'allenatore piacentino, infatti, ha rimandato le partenza per le proprie vacanze e dovrebbe incontrare tra domani e sabato il presidente della Lazio Claudio Lotito che, tuttavia, vorrebbe trattenerlo a Roma.