Dal 2021 di rinascita al 2022 di ambizione. Per un Milan sempre più protagonista

Con la chiusura del 2021,è già tempo - evidentemente - di pianificare il 2022. In realtà, per quanto riguarda il Milan, nulla cambia perché la stagione in corso è iniziata ormai cinque mesi fa e si è pienamente in linea con le aspettative, ma è chiaro che il nuovo anno porta sempre con sé nuovi propositi e rinnovate ambizioni.

Crescita costante

Già, perché se il 2021 del Milan si può definire come l’anno della rinascita - con il secondo posto in Serie A e la conseguente qualificazione dopo otto anni alla Champions League - il 2022 dei rossoneri è l’anno dell’ambizione. La squadra di Pioli, infatti, ha dimostrato di saper crescere partita dopo partita, di imparare dall’entusiasmo delle prestazioni positive e dagli errori di quelle negative; la giovane età dei calciatori rossoneri permette di avere tanti step di crescita da poter ancora raggiungere ed è ovvio che puntare in alto - allo Scudetto, solo per fare un nome - cercando di essere sempre più protagonisti può senz’altro aiutare nella costruzione di una mentalità vincente.

Alzare ancora il livello

Ed è stato proprio Stefano Pioli, nell'ultimo match del 2021, a tracciare la linea di seguire: "Quello che dicono all’esterno ci interessa ma fino ad un certo punto. Alleno un gruppo giovane che cresce attraverso pressioni ed aspettative. Se abbiamo pressioni ce le siamo meritate, è un privilegio. Vorrei fare gli auguri a tutti i tifosi del Milan, sono fantastici. Ci stanno accompagnando con una passione incredibile. Cercheremo di fare ancora meglio nel 2022”. Al Milan, dunque, gli auguri per 2022 straordinario... così come a noi tutti!