Secondo posto, Champions e crescita del club. Milan, il 2021 è 'rinascita'

Si chiude oggi l'anno 2021. Tra l'Europeo vinto dalla Nazionale e i trionfi straordinari delle Olimpiadi, anche il Milan può ricordare con il sorriso le soddisfazioni di un'annata certamente positiva, caratterizzata - per sommi capi - dal secondo posto in campionato nella stagione passata, dalla partecipazione ad un girone di Champions League di lusso e dall'ambizione Scudetto, motivata dai risultati, per la Serie A in corso.

Il campo ha parlato chiaro

La crescita del Milan dal punto di vista tecnico è, d’altronde, sotto gli occhi di tutti. La squadra di Pioli, aiutata da alcuni innesti dal mercato azzeccati nel corso degli ultimi mesi, ha aumentato costantemente il suo livello di gioco, risultando essere spesso una squadra vincente e convincente, capace di giocare un calcio moderno e intenso che piace a proprietà, addetti lavori e tifosi. Il secondo posto conquistato nella passata stagione e la Champions League disputata con grande dignità in quella in corso dimostrano che il progetto rossonero, giovane ma già dall'efficace presente, avrà un futuro ancora migliore.

Il brand più forte in Italia

Tale speranza deriva anche dalla crescita che il club ha avuto fuori dal campo. Il Milan ha stretto oltre 25 partnership a partire da agosto dello scorso anno ed è è, al momento, il brand calcistico più forte in Italia, seguito dall’Inter e il Napoli: "un trend e un risultato positivo - si legge in una nota del club - che emerge anche a livello internazionale, a testimonianza di un brand che, con oltre 500 milioni di tifosi nel mondo, ha rigenerato il proprio appeal". E tutto ciò aumenterà e migliorerà con la costruzione del nuovo stadio, la "Cattedrale", il cui progetto è stato recentemente presentato. Insomma, il 2021 per il Milan è stato un anno di rinascita. E non ci vuole certo fermare qui.