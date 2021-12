Milan, visione e crescita commerciale: oltre 25 partner da agosto. Ed è il brand più forte in Italia

Un forte e rinnovato appeal internazionale consolidato negli ultimi 24 mesi. Frutto dei risultati sul campo, con la Champions League ritrovata, ma anche fuori dal rettangolo di gioco. La chiara visione strategica globale e spinta sull’innovazione, sta infatti sviluppando tutto il potenziale del brand Milan nel mondo, assicurando il coinvolgimento dei fan e generando nuove opportunità per i partner.

In questa direzione – in tempi di Covid, che ha visto molti Club arretrare sotto un profilo commerciale e brand – il Milan ha stretto oltre 25 partnership a partire da agosto dello scorso anno

Tra le ultime Gatorade, Lete, SIRO, il nuovissimo brand di altissimo profilo nella ricezione e nel wellness diventato poche settimane fa Official Hotel Partner, Bitmex come primo sponsor di manica nella storia del club quest’estate, EXPO 2020 Dubai, evento all’interno del quale il Club ha aperto anche una academy per tutti i ragazzi tra i 6 e i 14 anni nello Sport, Fitness e Benessere Hub di Expo e dove continuerà ad aumentare la sua presenza fino alla fine del evento.

Il forte spirito d’innovazione del club e dei suoi partner guida le collaborazioni tra di essi non solo a fini di visibilità del marchio, ma anche con lo scopo di diversificare il brand Milan, spingendosi a crescere in ambiti di entertainment e sustainability.

Sony Pictures, una partnership tra un icona del mondo del cinema e una del mondo del calcio che insieme creano uno spot per la promozione nel nuovo film Ghostbusters:Legacy, spingendo il brand Milan nell’universo del entertainment.

BMW, entrato nella famiglia di partner nella primavera di quest’anno, che dimostra i veri e propri valori di integrazione tra due partner, con la flotta del Milan logata BMW - ma con un occhio verso il futuro, dove la collaborazione tra i due si focalizzerà anche su innovative soluzioni di mobilità

AC MILAN BRAND PIU’ FORTE IN ITALIA E TRA I PRIMI AL MONDO

AC Milan è al momento, il brand calcistico più forte in Italia, seguito dall’Inter e il Napoli. Lo rivela un’analisi sui club di Serie A di YouGov Italia - la branch italiana dell'autorevole società di ricerche di mercato globale. (rilevazione prime 14 giornate).

Un trend e un risultato positivo che emerge anche a livello internazionale, a testimonianza di un brand che, con oltre 500 milioni di tifosi nel mondo, ha rigenerato il proprio appeal.

Sempre secondo YouGov, infatti, il brand AC Milan è risultato il marchio italiano più in vista in mercati strategici come gli Stati Uniti e la Cina. Negli USA è prima di Paris Saint Germain (che ha un accordo con Jordan e ha campioni del calibro di Messi) e in Cina prima di Manchester United di Ronaldo

UN BRAND CHE VA OLTRE IL CALCIO: SPINTA SU INNOVAZIONE E LIFESTYLE PER INGAGGIARE LE NUOVE GENERAZIONI

Coinvolgere i tifosi del futuro, attraverso nuove esperienze, è una delle priorità all'interno del processo di innovazione e modernizzazione del Club. Gli appassionati di calcio del futuro, e i giovani tifosi di oggi, non si collegano al calcio nello stesso modo in cui si faceva in passato. Le esperienze che richiedono sono molto diverse. Dalla moda, agli egames, passando da musica, nuovi social media il brand Milan guida e setta nuovi trend

In questa direzione il Milan ha stretto nuove partnership e sviluppato progetti innovativi. Il club rossonero ha lanciato nel 2021 il progetto dei nuovi Studios, un innovativo hub per la produzione e diffusione dei contenuti. Nel contesto di un'industria dello sport in evoluzione, che si sta spostando sempre più verso l'intrattenimento, "The Studios: Milan Media House" rappresentano l'emblema del processo di digitalizzazione intrapreso dal Club dopo l'arrivo della nuova proprietà nel 2018: un nuovo modello D2C (direct to consumer) che permette al Club di rafforzare il legame emotivo con la propria consumer base e ingaggiare nuovi utenti grazie a contenuti sempre più rilevanti e adatti alle diverse piattaforme (dalla TV ai social come Twitch o Tik Tok).

La società sta spingendo l’acceleratore sui nuovi media come TikTok o Twitch, dove è tra i Club più seguiti

E’ sbarcata con successo negli eGames, con un partner d’eccellenza nel settore, QLASH, dando vita alla nuova squadra AQM.

Il Club collabora con Google e Amazon, consentendo ai fan di sentirsi sentire l'atmosfera di San Siro comodamente da casa, utilizzando gli smart speaker Google Nest e Amazon Alexa per accedere a una serie di funzionalità come notizie, podcast e suoni dello stadio.

Il Milan ha anche annunciato partnership con Apple Music e TIDAL, lanciando playlist esclusive sulle due piattaforme di streaming musicale, con brani selezionati dai nostri calciatori. Un modo unico di connettersi con il Club e i protagonisti della squadra.

Dal 2020 il Club ha stretto una collaborazione unica nel panorama sportivo: quella con la società leader nell’intrattenimento, Roc Nation, di proprietà del noto cantante Jay – Z.

Ha aperto quest’anno il suo secondo ufficio in Cina a Shanghai e ha collaborato con PacificPine Sports per portare la prima AC Milan Academy a Shenzhen

Il Club ha lanciato nelle ultime settimane dell’anno un nuovo format di evento, chiamato “From Milan to Many: Watch Party” pensato per la tifoseria internazionale del club. Ciò comporterà che il Club organizzi incontri in tutto il mondo, permettendo ai tifosi rossoneri locali di vedere giocare la propria squadra del cuore in una location esclusiva, immersa in una speciale atmosfera rossonera.

▪ Il primo Watch Party si è svolto a Expo 2020 Dubai per la partita AC Milan-Porto CL - circa 200 tifosi rossoneri locali hanno partecipato all'evento e hanno assistito alla partita con l'ambasciatore del Club Daniele Massaro

▪ Second Watch Party (in collaborazione con Roc Nation e AC Milan Club New York City) si è svolto presso l'esclusivo 40/40 Club di JAY-Z a New York City per il Derby di Milano – oltre 300 fan hanno partecipato all'evento

▪ Verranno presto organizzate nuovi eventi nelle principali città nel mondo, a partire da Londra tra gennaio e febbraio – Covid permettendo

Quest’inverno è iniziata un'esclusiva partnership con Sony Pictures: due brand iconici del calcio e del cinema internazionale si sono così unite in una collaborazione unica, il cui calcio di inizio è stato dato in occasione del film Ghostbusters: Legacy