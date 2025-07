Dal Belgio: Jashari non lavorerà inizialmente in gruppo e non dovrebbe giocare domenica la Supercoppa

vedi letture

Questa mattina Ardon Jashari si è presentato regolarmente nel Centro sportivo del Club Brugge per la ripresa degli allenamenti. Il centrocampista svizzero, da tempo nel mirino del Milan, non lavorerà inizialmente in gruppo visto che ha saltato finora tutta la preparazione e si è tenuto in forma allenandosi da solo. Lo riferisce Nieuwsblad in Belgio che aggiunge che difficilmente il giocatore potrà scendere in campo domani nell'amichevole contro la Lokomotiva Zagabria e domenica nella Supercoppa di Belgio contro l'Union Saint Gilloise.

Il quotidiano belga parla poi anche della trattativa tra Club Brugge e Milan per Jashari che per ora non si sblocca nonostante la ferma volontà dello svizzero che vuole vestire a tutti i costi la maglia rossonera. L'offerta milanista, di poco superiore ai 30 milioni di euro bonus esclusi, viene ritenuta ancora troppo bassa dalla società di Bruges.