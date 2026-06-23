Dalic non è preoccupato da Modric: "Gioca per la nazionale con una volontà, determinazione e motivazione incredibili"

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Il CT croato Zlatko Dalic non sembra preoccupato da Luka Modric, che rimane il faro della sua squadra

Non è stato un esordio Mondiale memorabile per Luka Modric. Mercoledì scorso la Croazia ha perso contro l'Inghilterra che si è dimostrata più forte e sul pezzo. Inoltre la prestazione del centrocampista del Milan è risultata molto scarica: non è riuscito a incidere sul gioco, tanto da essere sostituito addirittura all'ora di gioco. Ciononostante la Croazia si appoggia ancora sulle spalle del suo fuoriclasse, lo farà anche stanotte all'1 quando affronterà Panama in una gara cruciale. Il CT Zlatko Dalic ha parlato di Modric nella conferenza della vigilia.

LE PAROLE DI DALIC SU MODRIC

Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha parlato così di Modric alla vigilia della gara contro il Panama (si giocherà all'1 di notte italiana): "Luka è il miglior giocatore croato della storia e lo rimarrà a lungo. Gioca per la nazionale con una volontà, una determinazione e una motivazione incredibili. È una fonte di ispirazione per tutti noi, è un fenomeno, il mio braccio destro, un grande esempio per i più giovani su come e in che modo prepararsi, giocare e comportarsi. Abbiamo fatto grandi cose insieme, Luka ispira il mondo intero".