Libero sul Milan: "Jorge Mendes potrebbe approfittare dell’assenza di un dirigente di rilievo per indirizzare gli affari verso i suoi assistiti"
In merito alla riorganizzazione della struttura societaria al Milan voluta da Gerry Cardinale, l'edizione odierna di Libero ha rivelato che c'è qualcuno che potrebbe approfittare dell'assenza di un dirigente di rilievo: "L’obiettivo dichiarato di Cardinale un mese fa era 'migliorare l’organizzazione e portarla a un livello di eccellenza mondiale'. Per quanto riguarda l’eccellenza mondiale, non ci sono dubbi: non è arrivata. Ma anche sul migliorare l’organizzazione c’è da riflettere.
Le teste coinvolte sono aumentate e qualche rischio di sovrapposizione rimane: c’è Lomonte nominato capo scouting ma, essendo l’unico in possesso del patentino da direttore sportivo, dovrà parteciperà alle trattative e c’è il noto agente portoghese Jorge Mendes (che non gestisce Amorim, ma lo conosce bene), già molto influente nelle trattative del Milan, che potrebbe approfittare dell’assenza di un dirigente di rilievo per indirizzare gli affari verso i suoi assistiti. Quando sono i club a usare gli agenti, la situazione è dispendiosa ma sopportabile. Quando accade il contrario, finisce sempre male".
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