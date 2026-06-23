Mondiali, sono due i giocatori del Milan impegnati quest'oggi

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Si chiude oggi il secondo turno dei gironi al Mondiale: in campo due giocatori del Milan con le rispettive Nazionali

Dopo che ieri Messi, Mbappè e Haaland hanno dimostrato ancora una volta al mondo intero perché sono dei fuoriclasse, segnando ognuno una doppietta nelle rispettive gare, oggi toccherà agli ultimi due gruppi del Mondiale 2026 in Nord America a concludere il secondo turno della fase a gironi. In campo ci saranno anche due giocatori del Milan. Il primo sarà impegnato subito alle 19: Rafael Leao con il suo Portogallo. Il secondo invece in campo all'1 di notte: Luka Modric con la Croazia.

MONDIALI, DUE ROSSONERI IN CAMPO

Il programma odierno si apre con il Portogallo di Rafael Leao che cerca il riscatto dopo l'1-1 deludente all'esordio contro il Congo: a Houston la formazione lusitana alle 19 affronta l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Alle ore 22 scende in campo l'Inghilterra dopo la super prestazione della prima partita: ad affrontare Kane e compagni sarà il Ghana a Boston. Nella notte, all'1 è la volta della Croazia di Luka Modric che è già spalle al muro nella partita contro Panama che si disputerà a Toronto. Infine alle 4 di mattina, sfida interessante tra la Colombia e il Congo che si affronteranno a Guadalajara.