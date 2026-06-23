La Francia vince ancora, Rabiot sempre titolare: la sua pagella
Altra gara, altra vittoria per la Francia che va a segno ancora una volta in tre occasioni. In transalpini hanno battuto l'Iraq per 3-0 grazie a una doppietta di Kylian Mbappè, già a quota 4 gol in questo Mondiale, e alla prima rete nel torneo di Ousmane Dembélé. In campo, come titolari anche questa volta, i due giocatori del Milan: Mike Maignan e Adrien Rabiot. Per il portiere c'è stato poco da fare, il centrocampista è rimasto in campo per tutta la durata della gara in quel di Philadelphia.
RABIOT, LA PAGELLA
Oggi i colleghi francesi di RMC Sport propongono la pagella di Adrien Rabiot nella sfida contro l'Iraq. Il voto è 6 e il giudizio il seguente: "Ha continuato a svolgere il suo importante ruolo di equilibrio della squadra e di copertura. Tuttavia, nel primo tempo è stato forse un po’ troppo prudente, quando probabilmente avrebbe potuto spingersi maggiormente in avanti. Lo ha fatto al 59°, ma il suo colpo di testa è terminato a lato."
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